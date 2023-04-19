"Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности", — цитирует пресс-служба слова руководителя Росавтодора Романа Новикова.

Он сообщил, что подведомственные Минтрансу РФ и Росавтодору организации активно работают над увеличением пропускной способности на мосту на участках досмотра и уже строят новые пункты.

В пресс-службе уточнили, что дополнительные посты охраны позволят существенно увеличить пропускную способность магистрали.

"В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период — до 15-17 тыс.", — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что руководство республики приложит максимальные усилия для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова в курортный сезон.

"Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти проработали всю схему. Целевой показатель — досмотр и пересечение моста должно занимать не более часа. Это позволит избежать пробок, обеспечить турпоток", — сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту обеспечен стопроцентный досмотр транспортных средств. Речь идет о легковых автомобилях и автобусах. Движение фур грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года. Они пользуются Керченской паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.