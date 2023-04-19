"В организации отдыха и оздоровления детей в прошлом году направлено около 32,5 тыс. человек. В этом году в санаториях, летних и пришкольных лагерях смогут отдохнуть не менее 36 тысяч детей и подростков", — сказал Меняйло в ходе своего доклада парламенту республики.
Сегодня в 13:31
Порядка 36 тысяч детей примут в этом году санатории и летние лагеря Северной Осетии
ВЛАДИКАВКАЗ. 19 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Северная Осетия за 2022 год направила в организации отдыха и оздоровления детей около 32,5 тыс. человек, сообщил глава республики Сергей Меняйло.