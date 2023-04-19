Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Рейсы из Оша с 22 мая по 29 мая и с 26 июня по 23 октября будут выполняться по понедельникам: вылет в 19:00 по местному времени, прилет в Красноярск — в 23:00, а с 6 по 20 июня — по вторникам: вылет в 02:50, прилет — в 06:50.

Обратные рейсы будут выполняться по вторникам. С 23 мая по 30 мая и с 27 июня по 24 октября вылет из Красноярска будет осуществляться в 00:30, прилет в Ош — в 02:55 по местному времени, с 6 по 20 июня — вылет в 08:30, прилет в 11:00.

Согласно расписанию красноярского аэропорта, в настоящее время улететь в Ош можно рейсами авиакомпаний "Россия" (понедельник, среда, пятница), "Уральские авиалинии" (вторник и четверг), Nordwind Airlines (по средам) и Avia Traffic Company (по воскресеньям).

Aero Nomad Airlines — частная киргизская авиакомпания, основанная в 2021 году. Парк воздушных судов состоит из четырех самолетов A320. Базовыми являются международные аэропорты Бишкека ("Манас") и Оша.