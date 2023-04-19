"С 29 апреля начнет курсировать туристический поезд "Сочи". Состав пройдет по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра (Абхазия)", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в течение майских праздников и далее до ноября туристический поезд "Сочи" будет перевозить пассажиров между популярными курортными городами Черноморского побережья.

В пресс-службе РЖД добавили, что в этом году туристический поезд "Сочи" возвращается с обновленным и улучшенным расписанием, которое дает пассажирам больше времени для знакомства с достопримечательностями Республики Абхазия. Теперь состав будет прибывать на железнодорожный вокзал Гагры почти на 2 часа раньше и на полчаса позже отправляться в обратный путь. Меньше времени туристы будут проводить и на русско-абхазской границе.