Действие сертификата приостановлено с 1 апреля по заявлению самого перевозчика, говорится в материалах.

Фактически выполнять рейсы Royal Flight прекратила еще в марте прошлого года, после введения антироссийский санкций в связи с событиями на Украине. Самолетный парк компании состоял только из американских Boeing, взятых в лизинг у иностранных лессоров: на середину 2020 года их было 14, согласно апрельским данным Росавиации — осталось всего два.

Royal Flight выполняла рейсы по заказу туроператоров Corel Travel (с которым аффилирована через ООО "Энтеринвест") и Sunmar. По данным Росавиации, в 2021 году компания перевезла 1,5 млн пассажиров (+63% г/г), став по этому показателю 13-й среди других российских перевозчиков.