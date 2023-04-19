"По итогам конкурса субъектам РФ будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Регионы могут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц до 11 мая", — говорится в сообщении.

Как отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, к этой мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес.

"На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие два года для создания не менее 5 тыс. современных номеров. Средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения", — пояснил он.