Выручка выросла в 1,9 раза, достигнув 3,9 млрд рублей. Это рекордный показатель выручки аэропорта начиная с 2012 года.

Кредиторская задолженность АО возросла со 233,397 млн рублей на 31 декабря 2021 года, до 275,742 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская — с 233,524 млн рублей, до 251,128 млн рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы в 2022 году увеличился на 23,6% по сравнению с показателем 2021 года — до 2,509 млн человек. В 2023 году аэропорт планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров, ожидается рост пассажиропотока на 12%.