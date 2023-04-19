"25 апреля будет 100 лет, как в Русском музее возникла такая структура — реставрационная мастерская. Хотелось подвести итоги за 100 лет реставрации: как она рождалась, как изменилась, кто сегодня является музейными реставраторами. Весь этот год рассказывали о нюансах профессии", — сказала она.

Крупнейшим проектом юбилейного года стала выставка "Сохраняя историю", которая проходила в Корпусе Бенуа с 21 апреля по 12 сентября прошлого года при поддержке ПАО "Газпром".

Экспозиция представила 13 реставрационных мастерских Русского музея — от мастерской реставрации древнерусской живописи до мастерской реставрации современных арт-объектов. На выставке показали множество предметов из коллекции музея и рассказали, как их реставрировали.

"Хотелось сказать не только о тех экспонатах, которые мы видим на каждой выставке, не только о реставрационных мастерских, но и о людях, которые на протяжении 100 лет сохраняли культурное наследие страны и нашего музея", — отметила Бабина.

На основе выставки был создан одноименный виртуальный тур.

По словам заведующей сектором развития цифровых информационных ресурсов службы "Виртуальный Русский музей" Анны Иваненко, благодаря технологии панорамной съемки пользователи интернета могут совершить онлайн-путешествие по залам и детально рассмотреть представленные произведения, увидеть, как выглядели работы до и в процессе реставрации, а также узнать, какие именно работы проводили специалисты.

Экспозицию дополняют аудиогиды и видеозаписи лекций об истории реставрации в Русском музее и всех реставрационных мастерских.

Также выставочный проект лег в основу мультимедийного гида "100 лет реставрации в Русском музее" в приложении дополненной реальности "Артефакт".

Начальник службы "Виртуальный Русский музей" Мария Гладких рассказала, что с помощью этого приложения посетители музея смогут узнать, как реставрировались произведения искусства.

Информацию о реставраторах Русского музея и выполненных ими работах можно получить и в соответствующем разделе на портале "Виртуальный Русский музей". Он тоже был подготовлен к 100-летию мастерских.

Кроме того, создана цифровая экспозиция "Возвращая авторский замысел", которая средствами мультимедиа рассказывает о методах, приемах и технологиях реставрации музейных предметов.

Заведующая сектором реставрационных и научно-исследовательских проектов Русского музея Татьяна Павлова добавила, что для профессионального сообщества и широкой общественности в апреле прошлого года провели научно-практическую конференцию "Нерадовские чтения", посвященную проблемам сохранения и реставрации памятников.

В конференции участвовали 170 человек, а дистанционно ее посмотрели около 1,6 млн человек. По итогам мероприятия выпущен сборник докладов, который также будет опубликован онлайн. Следующие "Нерадовские чтения" пройдут в 2024 году.

На основе ресурсов Русского музея в прошлом году составили большую просветительскую программу "Профессия — реставратор" и провели цикл онлайн-эфиров.

Помимо этого, во время реставрационных работ в Русском музее прошла серия мастер-классов, к которым привлекли участников социального проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" по направлению "Наставничество". Это студенты — будущие реставраторы, получившие возможность пройти практику на базе мастерских музея.

"Уже реализована большая программа. Более того, в этом году студенты получили уникальную возможность: им удалось стать частью творческой группы, которая работала над реставрацией картины Константина Маковского "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге", — отметила начальник управления ПАО "Газпром" Елена Давыдова.

Мероприятия, посвященные реставрационной деятельности Русского музея, прошли также в других регионах России и за рубежом.