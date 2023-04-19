"В энциклопедию вошли интересные и малоизвестные сведения о Куликовской битве, сторонах-участниках сражения и о музее-заповеднике "Куликово поле" как месте сосредоточения реликвий и научных данных об историческом событии", — сказала Котикова.

По ее словам, для доступа к дополненной реальности необходимо установить на смартфон бесплатное приложение, затем навести камеру на QR-код в одном из разделов книги.

"Современные технологии позволят погрузиться в эпоху, сопутствующую сражению, собрать русского и ордынского воинов в поход", — отметила представитель музея.

Кроме того, по словам Котиковой, музей приступил к выпуску справочника "Куликовская битва: вопросы и ответы".

"Справочник стал продолжением одноименного видеопроекта, в котором специалисты музея-заповедника рассказывали о самых животрепещущих темах истории Куликова поля и сражения 1380 года. Издание появилось на свет в ходе тщательного изучения вопросов посетителей музеев на Куликовом поле, запросов любителей отечественной истории", — отметила она.

Сотрудники музея-заповедника "Куликово поле" решили объединить ответы на интересующие всех вопросы в трех выпусках небольших брошюр под названием "Куликовская битва: вопросы и ответы", где в простой и доступной форме изложены представления современных ученых о Мамаевом побоище".

"Каждую тему — о причинах и ходе Куликовской битвы, участниках с обеих сторон, работе археологов на Куликовом поле, историческом ландшафте Поля сражения и многом другом — сопровождают изображения предметов из Музея Куликовской битвы. В каждой статье — QR-код. Он ведет к близкому по теме сюжету одноименного видеопроекта, размещенному на музейных ресурсах", — подчеркнула Котикова.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.