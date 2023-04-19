"Сбор в размере 300 бат ($9) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, перенесен как минимум на сентябрь. Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году", — пишет издание.

По словам министра туризма Таиланда Пипата Ратчакитпракана, задержка связана с проблемами реализации, поскольку при взимании сбора нужно отсеивать граждан королевства и некоторых экспатов. Также не решена проблема сбора денег на сухопутных границах и во время путешествий по воде, в частности, на круизных лайнерах.

Министр отметил, что большая часть налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, а 10-17% — на частичное покрытие медицинских расходов туристов во время отдыха в Таиланде. Предполагается, что деньги можно будет потратить на кремацию или компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами.