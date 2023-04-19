"В этом году приведём в порядок ещё три участка поймы реки Яузы: вдоль ул. Сухонской и Олонецкого проезда работы уже начались, а в парке "Ростокинский акведук" скоро начнутся. В 2023-2024 годах запланированы работы в пойме реки вдоль ул. Сельскохозяйственной. Все работы по созданию парка "Яуза" планируем завершить до 2026 года", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, идет работа по благоустройству территории долин рек Шмелёвка и Кузнецовка в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Так, вдоль реки Шмелёвки будут сделаны прогулочные маршруты на сваях. Около станции метро "Зябликово" будет создана спортивная зона и площадки: детские и для выгула собак. Работы планируется завершить в августе этого года.

В конце лета планируется завершить работу по благоустройству территории в пойме реки Жужа в районе Нагатино-Садовники, где создадут прогулочный маршрут с местами для отдыха, площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис.