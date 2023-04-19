United Airlines намерена расширить полетную сетку до 66 рейсов в неделю между США и двумя странами. Это на 40% выше их количества в прошлом году, сообщает CNBC.

При этом число посадочных мест в самолетах относительно допандемийного 2019 года повысится примерно на 75%.

Новое расписание включает беспосадочные рейсы между Сан-Франциско и Крайстчерчем (Новая Зеландия), начиная с 15 декабря, а также из Лос-Анджелеса в Окленд (Новая Зеландия) с 28 октября. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 787-9 Dreamliner.

Кроме того, United Airlines начнет летать из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в Брисбен (Австралия), а на маршруте между Сан-Франциско и Мельбурном будет использовать свой самый большой самолет.