На площади более 2500 квадратных метров будут представлены никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений.

В экспозицию войдут более 200 экспонатов разных периодов, которые раскрывают историю манги в хронологической последовательности и отражают тесную связь современной манги с традиционным искусством. Подготовка к российской выставке заняла более трех лет, на протяжении которых были собраны уникальные экспонаты из частных коллекций Японии, Китая и Европы.

Для посетителей первой выставки манги в России будут построены 20 выставочных залов, отображающих разные аспекты и этапы развития этого художественного явления. Куратором выступит Анна Пушакова, ранее работавшая хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном музее Востока в Москве и неоднократно курировавшая выставки, посвященные японскому искусству как в России, так и за рубежом.

На выставке будут представлены два тома из первого издания XIX века знаменитой "Манга" автора "Большой волны" Кацусики Хокусая.

Манга раннего периода будет представлена изданиями из частных коллекций: газетами, книгами, журналами и приложениями к ним. Многим из этих предметов около 100 лет, и они никогда ранее не выставлялись. Чтобы раскрыть связь ранних работ манги с комикс-культурой, будут показаны газеты и первые выпуски манги 1920-х годов.

Манга XX века представлена знаковыми работами известных художников, повлиявших на историю развития манги как направления в современном искусстве. Для первой половины ХХ века это Китадзава Ракутэн (1876-1955), Окамото Иппэй (1886-1948) и участники Токийской ассоциации манги начала 1920-х. Для второй половины ХХ века это Осаму Тэдзука (1928-1989), Сигэру Мидзуки (1922-2015), Лэйдзи Мацумото (1938-2023) и другие известные мангаки.

Для последних десятилетий были выбраны репрезентативные работы таких авторов, как Масаси Кисимото (род. 1974), Наоко Такэути (род. 1967), Эйитиро Ода (род. 1975) и других.

На выставке будут показаны не только первые издания культовой манги — например, полное собрание сочинений "Бога манги" Тэдзуки, насчитывающее более 350 томов, но также оригиналы рукописей тушью, целлулоидные кадры для покадровой анимации, автографы известных мангак, оригинальные аниме-постеры, журналы манги, как современные, так и работы 1960-1970-х годов, скульптуры с изображением героев аниме и манги, выпущенные ограниченным тиражом, иллюстрированные книги и японские гравюры XVIII-XIX веков.

Особое внимание будет уделено созданной на основе аниме "киноманге", манге, в свое время совершившей революцию в различных жанрах, а также нишевой манге, основанной на произведениях мировой литературы.

Это манга "Отверженные", основанная на одноименном романе Виктора Гюго, "Братья Карамазовы" по роману Достоевского, "Гамлет", "Король Лир", "Макбет" по одноименным пьесам Уильяма Шекспира и многие другие. Отдельно будет рассмотрена взаимосвязь японской манги и комиксов, а также влияние манги на современную популярную культуру в России. Кроме того, один из залов будет непосредственно посвящен российской манге.

"Выставка не только расскажет об искусстве манги, но и позволит каждому желающему окунуться в мир самых известных японских комиксов. Помимо самой выставки, запланирована обширная образовательная программа — мастер-классы, лекции, дискуссии и творческие встречи. Гид по экспозиции также будет выполнен в формате манги: над историей работают авторы издательства Bubble Comics — художник и директор подразделения манги Марина Привалова и сценарист Кирилл Кутузов", — говорится в сообщении.