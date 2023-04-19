Результаты исследования, опубликованные в среду на портале, показывают, что уровень поддержки данного законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: если среди сограждан до 34 лет его поддерживают 36% респондентов, то среди россиян от 45 лет эта доля составляет 41%.

Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (45%), отмечают в SuperJob.ru.

Среди аргументов сокращения новогодних каникул в пользу увеличения майских — "Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники".

В свою очередь, 42% россиян выступают против данной идеи, считая, что "длинную зимнюю сказку" следует отставить без изменений, показывает опрос.

Почти каждый пятый (18%) затрудняется решить для себя, какой из вариантов для них был бы предпочтительным, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 5-18 апреля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 354 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.