"Горячей" новостью стало сообщение о получении городом Фуюань права оформлять гражданам России визы по прибытию в КНР, более детальная информация будет направлена в наш адрес дополнительно", — написала она после рабочей встречи с делегацией из города Фуюань, которая прошла в среду в Хабаровске.

На рабочей встрече обсуждались вопросы по организации международных речных перевозок в навигацию 2023 года.

Министр отметила, что в течение многих лет туры в приграничный город Китая пользовались большой популярностью, а поток китайских туристов из порта Фуюань формировал основной объем въезда иностранных гостей в Хабаровский край.

"В ходе переговоров определись предварительные сроки начала перевозок (конец мая — начало июня)", — сообщила Пунтус.

Помимо этого, по ее словам, были достигнуты договоренности об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы по безвизу.

Фуюань расположен в 60 км от Хабаровска, до пандемии он пользовался популярностью у российских туристов. Добраться туда можно по реке Амур в течение часа-полутора из Хабаровска.

В 2018 году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань посетили 47 351 человек. В зимний период между городами действует воздушное сообщение. В свою очередь Хабаровск принял 5 тыс. граждан из КНР.