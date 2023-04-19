На данный момент в Крыму находится около 30 банкоматов Сбера.

"Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить сеть банкоматов в Крыму до 80", — сказала Галкина.

"Оборот на один банкомат здесь выше среднего по стране. Также мы наблюдаем повышенный спрос на функцию взноса наличных на карты банка через банкоматы. Высокий интерес обусловлен популярностью сервисов Сбера — например, к переводам", — отметила она.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В первом полугодии банк планирует открыть три офиса в крупнейших городах полуострова, а в течение всего 2023 года распространить свою сеть устройств самообслуживания по всему Крыму.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.