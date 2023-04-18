«В приложении турист может самостоятельно сформировать запрос: направление, бюджет, свои предпочтения, — и в течение часа получить предложения от разных агентств, интегрированных в систему. Причем приложение покажет рейтинг турагента, и турист сможет выбрать оптимальное варианты от наиболее надежного поставщика услуги и там же произвести оплату. По сути, это своеобразный Uber для туристов», — отметил Рубцов.

По его словам, создание этого приложения – один из шагов, которые позволяют туроператору привлечь более молодую аудиторию, которая ценит мобильность и не любит долго общаться лично или по телефону.

«Мы также активно внедряем в работу элементы искусственного интеллекта, чтобы оперативно подобрать предложения под предпочтения конкретного туриста. В частности, технологии предиктивной аналитики позволяют нам формировать адресные предложения для туристов на основании их предыдущих запросов», — подчеркнул Рубцов.