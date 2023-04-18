"Очень динамично у нас развивается отрасль авиасообщения. У нас в 2017 году не было ни одного рейса, ничего не летало. 500 млн (рублей — ИФ) был долг по предприятию, по аэропорту, — банкротство. На сегодняшний день работает новое предприятие — долгов нет, развивается динамично. (...) С коллегами из "Новапорта" уже в ближайшее время приступим к проектированию нового пассажирского терминала", — заявил Ведерников.

Как сообщалось, ООО "Новапорт холдинг" Романа Троценко стало владельцем 74% в ООО "Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга" в мае 2022 года. Оставшиеся 26% УК, согласно выписке из ЕГРЮЛ, контролирует Псковская область в лице регионального комитета по управлению госимуществом. До середины 2020 года аэропортом управляла авиакомпания "Псковавиа", которая была признана банкротом.

По словам Ведерникова, пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил почти 120 тыс. человек. Власти региона рассчитывают, что в 2023 году он вырастет на 25%, до 150 тыс. человек.

Псковский международный аэропорт в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 23,9 млн рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Выручка авиапредприятия за год выросла на 55,4%, до 115,9 млн рублей.

Это международный аэропорт федерального значения, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении министерства обороны РФ, говорится на сайте авиапредприятия.