"В 2023 году сумма субсидии будет определяться, исходя из поданных заявок, но не более 60 млн рублей", — сказал Карельский.

Механизм субсидирования был запущен в 2022 году. По словам Карельского, в прошлом году им воспользовались "Мегафон" и МТС.

"Указанными компаниями были построены, модернизированы объекты связи в поселке городского типа Мурмаши Кольского района, а также на участках автомобильных дорог Лейпи — Енский, Кола — Верхнетуломский — КПП "Лотта", участок автодороги Пиренга — Ковдор и туристические объекты — база отдыха "Пиренга" и саамская деревня Самь-сыйт, — перечислил Карельский.

В текущем году перечень локаций, где необходимо создание или модернизация сетей связи, дополнил населенный пункт Пяйве в Кольском районе, в котором требуется "улучшение качества связи", сказал Карельский. Также в перечень включен туркомплекс "Валла-Тунтури" (предыдущее название "Порт Лиинахамари", дочерняя структура ПАО "ГМК "Норильский никель") в Печенгском округе.

"Аналитика данных, проведенная совместно с компанией "Мегафон" в 2022 году, показала: комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк "Валла-Тунтури" привлекательным местом для путешественников со всего мира. Планируется, что он станет новым туристическим кластером на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий", — сказал он.

Как сообщалось, всего до 2025 года Мурманская область выделит 180 млн рублей на обеспечение устойчивой связи в "белых пятнах" — труднодоступных районах, вдоль региональных дорог и в популярных туристических локациях.

Программа предполагает обеспечение приема сотовой связи на муниципальных, межмуниципальных дорогах и дорогах местного значения в Терском, Кандалакшском, Ловозерском, Кольском, Ковдорском, Печенгском районах. Ранее в этих районах сотовой связи не было, и местным жителям, туристам, было сложно обратиться за помощью в экстренные службы. Кроме того, в программу включили популярные среди туристов объекты: этнографические комплексы, заказники и природные парки.