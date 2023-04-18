«Мы сделали интеграцию с РЖД, и теперь у нас на сайте можно купить проживание в отеле или санатории, а также экскурсионные программы вместе с билетами на поезд. Это сделает отдых доступнее для тех регионов, где аэропорты на сегодня закрыты, а также решит проблему для тех туристов, которые предпочитают железнодорожный транспорт воздушному», — сказал Рубцов.

По данным туроператора, на сайте можно приобрести билеты на поезда до курортов Кавминвод, в Иркутск и Бурятию, в Краснодарский край, а также на другие популярные маршруты Центральной России, Северо-Запада и Поволжья.

«Смысл в том, чтобы туристу или турагенту не надо было тратить время на самостоятельный поиск билетов и собирать тур вручную. Все вопросы он может решить с нашей помощью, так сказать, в одном окне», — подчеркнул глава FUN&SUN.