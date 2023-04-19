"С 15 по 16 апреля в Алма-Ате прошел двухдневный международный туристский бизнес-форум The Heart of Central Asia. Его посетили более тысячи турагентов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, представители крупных гостиничных брендов Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама и Казахстана, а также авиаперевозчиков и принимающих компаний из Европы", — рассказали в пресс-службе туроператора ANEX Tour Казахстан, выступившего организатором форума.



Как отметили в компании, в ходе мероприятия был подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве с АО Национальная компания Kazakh Tourism и Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан.



Меморандум подразумевает развитие сотрудничества в области туризма, партнерских соглашений и содействие в продвижении туристских продуктов. Также стороны заинтересованы в привлечении на казахстанский рынок не только туристов, но и новых деловых партнеров из-за рубежа.