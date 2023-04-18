«Из-за снижения курса рубля и на фоне общего подорожания отдыха в Турции, связанного с инфляцией, это направление для россиян сильно выросло в цене. И не все, естественно, готовы такую цену платить. Поэтому мы в качестве альтернативы предлагаем присмотреться к направлениям, которые раньше вообще не рассматривались как летние», — отметил Рубцов.

Так, по его мнению, «бюджетную» Турцию может заменить Египет, более дорогой сегмент – ОАЭ и Мальдивы.

«Мы видим сейчас, что в мае-июне цены на отдых в Египте до 50% ниже, чем в отелях аналогичных категорий в том же Кемере. А отельеры ОАЭ и Мальдив предлагают отдых премиум-класса в среднем на 20-30% дешевле аналогичного сегмента в турецких отелях», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, турецкая сторона также активно работает над вариантами оптимизации цен на отдых.

Кроме того, с 29 апреля туроператор запускает пакетную программу на Кипр на регулярных рейсах авиакомпании Jazeera Airways с пересадкой в Кувейте и на крыльях Red Wings со стыковкой в Ереване.

С 17 мая стартует программа на Кубу на рейсах авиакомпании Nord Wind до Варадеро.

По оценкам экспертов, рост цен на туры в Турцию в этом году составляет от 20 до 50%. Он связан с повышением стоимости размещения в отелях из-за высокой инфляции и в целом ростом цен на зарубежный отдых из-за ослабления рубля.