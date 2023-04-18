"В здании артиллерийского арсенала Омской крепости открывается постоянная экспозиция "Музей мундира", где посетители смогут увидеть, как менялась военная мода в течение XVIII века", — сообщает пресс-служба комплекса "Омская крепость" во вторник.

Здесь будет представлена форма войск различных военных подразделений, которые базировались в Омской области либо были гарнизоном омской крепости во времена царствования императоров Петра I, Екатерины II, Павла I и Александра I.

Как отмечает директор "Омской крепости" Василий Минин, изначально здание Арсенала предназначалось для изготовления и ремонта военной амуниции, поэтому символично, что новая интерактивная историческая локация разместится именно здесь.

"Наш проект очень амбициозный, его реализация будет происходить много лет. Материальная культура военных такого огромного отрезка российской истории, и даже какого-то отдельного направления — это огромное количество предметов, которые необходимо изготовить, источников, которые нужно изучить, финансов, которые надо привлечь", — цитирует пресс-служба Минина.

Историко-культурный комплекс "Омская крепость", большинство архитектурных памятников которого ранее находились в аварийном состоянии, открылся после реконструкции в августе 2017 года. Отреставрированный ансамбль "Омской крепости" состоит из денежной кладовой, инженерной мастерской, артиллерийского цейхгауза, арсенала, кухни-столовой, в него входят также Воскресенский собор, Тобольские и Иртышские ворота.

В мае прошлого года в "Омской крепости" открыли созданный на благотворительные средства памятник Петру I, в эпоху правления которого был заложен Омск.

В августе текущего года ко дню города на Иртышской набережной планируют установить четырехметровый памятник основателю первой омской крепости Ивану Бухгольцу, над ним в настоящее время работает группа омских скульпторов.