"Наш фестиваль начинался с сугубо образовательных программ и мастер-классов. Нам нравится открывать горизонты людям, которые хотят посмотреть, как делают танец. Балет, как и другие виды искусства, становится мультидисциплинарным, и нынешние студенты должны быть готовы к этому", — приводятся в сообщении слова креативного продюсера фестиваля Ольги Беленкис.

Отмечается, что в рамках фестиваля в Александринском театре состоялась дискуссия "Вектор движения" на тему глобальных и локальных танцевальных трендов. В ней приняли участие артист Муниципального театра Сан-Паулу Луиш Фелипе Крепальди (Бразилия), руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов, балетный критик Лейла Гучмазова, Беленкис и студенты блока "Наставничество" из РГПУ им. Герцена и Академии танца Бориса Эйфмана. Участники дискуссии уделили внимание универсальности танцовщиков на современной сцене.

В рамках фестиваля артисты балетной труппы Сан-Паулу из Бразилии познакомились с Царским Селом и другими достопримечательностями Петербурга.

"Побывать и выступить здесь — удивительная возможность. Россия — страна, которая оказала столь заметное влияние на мировую культуру, дала столько имен, важных для танца, музыки, литературы", — приводят организаторы слова артиста Гарри Гавлара.

Отмечается, что труппа осмотрела также "Лахта Центр".

"Небоскреб "Лахта Центр" — это фантастическая современная архитектура. Очень интересно сравнить здания XVIII-XIX веков и современные проекты, проследить изменения во времени. Все, что мы сегодня увидели и услышали, может стать источником вдохновения для наших новых постановок", — отметил танцор Крепальди.

Кроме того, артисты аргентинской мужской танцевальной труппы Malevo показали студентам движения народного танца жителей пампасов под бой бас-барабанов. В мероприятие приняли участие более 300 человек.

"Исторически Маламбо формировался как танец пастухов. Он представляет собой подражание движениям лошади. Во время танца мы используем болеадорас — это арканы, с помощью которых раньше арканили овец и коров на пастбищах. Все это составляет часть нашей аргентинской культуры", — приводятся в сообщении слова Матиаса Хайме.

Как сообщалось, 10 апреля в Александринском театре состоялось открытие фестиваля балета. В рамках фестиваля, в Петербург приехали более 250 артистов, представляющих 10 мировых хореографических брендов из Франции, Венгрии, Бразилии, Кубы, Аргентины и России.