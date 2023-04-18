«С 21 апреля часы работы Египетского музея были продлены на два часа, с 9:00 до 19:00. С 1 мая часы посещения Великих пирамид Гизы были продлены на час, с 7:00 до 18:00», — пишет издание.

Египетский музей – одно из самых больших хранилищ древностей в мире. Всего в стенах музея хранится свыше 120 тыс. предметов, из которых постоянно экспонируется лишь малая часть.

В Гизе находится целый ансамбль крупных пирамид, который ежегодно привлекает множество туристов. Среди широко известных памятников – пирамида Хеопса и статуя Сфинкса.