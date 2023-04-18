Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Кроме того, пресс-служба аэропорта подтвердила запуск с 4 мая анонсированных ранее прямых перелетов в Анталью. Рейсы будет выполнять турецкий лоукостер Corendon Airlines.

Ранее сообщалось, что 23 мая авиакомпания "Белавиа" запустит прямой рейс Мурманск — Минск.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".

По итогам 2022 года пассажиропоток мурманского аэропорта составил 1 млн 299 тыс. человек, что на 4% ниже показателя 2021 года.