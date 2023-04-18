"В нарушение градостроительного и экологического законодательства на первой береговой линии поселка Джемете города Анапы застройщик возвел здание гостиницы и подпорную стену, которая препятствовала естественному движению барханов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок, принадлежащий муниципалитету, предпринимателю передали в аренду. Однако он построил здание с нарушениями проектной документации.

По решению суда трехэтажный объект незавершенного строительства площадью более 1,1 тыс. кв. метров признали самовольной постройкой и обязали снести. Так как в установленный срок собственник этого не сделал, снос выполнит администрация города-курорта, добавили в пресс-службе.

Также продолжается снос нескольких незаконно строящихся гостиничных комплексов в поселке Витязево города Анапы. При проверке оказалось, что объекты не соответствуют требованиям документации — фактически это хаотичная застройка песчаных дюн. По решению суда они будут снесены.