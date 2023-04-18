«Мы в этом году планируем турпоток в размере около 2,5 млн человек – на 1 млн больше, чем в 2022 году», — сказал Рубцов.

По его словам, основными направлениями, формирующими спрос, станут Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. «Мы также делаем большую ставку на развитие внутренних направлений», — подчеркнул Рубцов.

Он добавил, что в минувшем зимнем сезоне (с октября 2022 года по март 2023) туроператор обслужил рекордное число туристов. «Мы смогли отправить на отдых зимой свыше 500 тысяч человек, и это новый рекорд», — сказал Рубцов.

По его словам, по сравнению с прошлым зимним сезоном турпоток увеличился почти на 100 тыс. человек.