"Havas поддержал санкции против российских компаний и отказался их обслуживать по ряду причин. Мы поменяли обслуживающую компанию", — сказал Табаков на сессии в ходе выставки TransRussia.

В беседе с журналистами он уточнил, что смена партнера произошла в марте. Новый хэндлер (название компании он не уточнил) "не придерживается (санкционных — ИФ) ограничений и соответственно обслуживает наши самолеты".

По словам Табакова, сейчас "Россия" выполняет собственные (а не находящиеся под управлением "Аэрофлота") рейсы только в Анталью, их организует туроператор "Библио глобус". В дальнейшем также планируется возобновить рейсы в Стамбул.

По данным источника "Интерфакса", услугами нового провайдера в Турции вместо Havas в марте начал пользоваться и "Аэрофлот".

Havas — крупнейший в Турции провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах. В феврале СМИ сообщали, что компания предупредила российских, белорусских и иранских контрагентов о рисках прекращения обслуживания их Boeing и Airbus из-за санкций США.