"По статистическим данным за 1 квартал 2023 года в санаториях Пятигорска отдохнули и оздоровились более 23,4 тыс. человек, а в гостиницах остановились свыше 29,4 тыс. гостей. В целом туристический поток на курорт в январе-марте составил более 52,9 тыс. человек, что на 27% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес отдыхающих к курорту, его истории, лечебным факторам, достопримечательностям и культуре поддерживают цифровые решения в сфере туризма. Среди них туристический портал Пятигорска и аудиогид "Пятигорск в твоем смартфоне".

Туристический портал — сервис, который содержит всю необходимую информацию, как для человека, который только собирается посетить Пятигорск, так и для того, кто уже в городе. Информация в разделах обновляется на постоянной основе.

Доступ к аудиогиду можно получить бесплатно с любого смартфона или планшета, отсканировав специальный QR-код с информационной стойки-таблички. Ресурс включает сведения о более чем тридцати объектах показа и достопримечательностях Пятигорска. Информация там представлена и озвучена профессиональными дикторами как на русском, так и на английском языке. К началу майских праздников запланированы работы по замене и обновлению информационных стоек аудиогида.

"Продолжается работа и по формированию туристской навигации для гостей и жителей города. Уже установлено 6 туристических карт в местах пересечения туристических потоков: у бювета минеральной воды №1, в районе Китайской беседки, Академической галереи, места дуэли М.Ю. Лермонтова, нижней станции канатной дороги, в районе колоннады по бульвару Гагарина", — добавили в пресс-службе.

Планируется также установка еще двух карт: в районе парка "Цветник" и озера "Провал". Установленные туристические карты ориентированы на самостоятельных путешественников, они отображают основные достопримечательности, памятники природы и культуры, места размещения и отдыха, санаторно-курортные учреждения, бюветы, объекты общественного питания и транспортную инфраструктуру курорта.