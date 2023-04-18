"Более 220 тыс. туристов посетили Волгоградскую область с января по март 2023 года — турпоток вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — сказал собеседник агентства.

По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, интерес отдыхающих был связан с празднованием 80-летия Сталинградской битвы, а также новогодними и рождественскими гуляниями.

Как сообщалось, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, выросло на 40%, до 1,5 млн человек.