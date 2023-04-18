Так, рейсы из Казани в Горно-Алтайск будут выполняться с 29 апреля по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Рейс из Казани выполняется в ночное время, из Горно-Алтайска — в утреннее.

Полеты из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск будут выполняться по понедельникам и четвергам (с 27 апреля, вылет в 23:25), обратные — по вторникам и пятницам (с 28 апреля, вылет в 9:15). Время в пути составит около 5 часов.

Полеты выполняются на Boeing-737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

Аэропортами базирования для Nordwind являются московское "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Перми, Казани, Новокузнецка.