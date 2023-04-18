«Катар усовершенствовал и обновил платформу Hayya, чтобы привлекать в страну все больше иностранных туристов. Во время ЧМ-2022 более миллиона иностранцев оформляли на платформе карты болельщиков. Теперь Hayya станет единым порталом страны для въезда всех туристов в страну», — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественникам будут доступны три новых типа электронной визы – А1, А2, А3. В первую категорию попали граждане стран, у которых нет права получить визу по прибытии или не разрешен безвизовый въезд в Катар. Вторая категория предназначена для резидентов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Третья категория предназначена для граждан с визой или видом на жительство в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и странах Шенгенского соглашения. Гражданам РФ для посещения Катара виза не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение полугода.

«В категории А3 не нужно оформлять медицинскую страховку, если пребывание не превышает 30 дней», — пишет Gulf Times.

Туристы, которым требуется виза для въезда в Катар, могут подать заявку через платформу Hayya на сайте www.hayya.qa или через приложение на своих смартфонах. Разрешение на въезд в страну должно прийти в течение 48 часов.

По словам председателя Qatar Tourism Акбара аль-Бакера, упрощение процесса получения туристической визы – шаг к укреплению Дохи в качестве арабской столицы туризма в 2023 году.

«Туристический сектор Катара набирает обороты. Количество прибывающих в первом квартале 2023 года достигло рекордных показателей — более 1,16 млн к концу марта. Эти цифры также включают успешный круизный сезон», — отметил он.

Согласно национальной стратегии Катара по туризму, к 2030 году страна рассчитывает принимать более 6 млн путешественников ежегодно.