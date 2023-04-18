«На 15 апреля Россия занимает третью позицию по статистике въезда в страну после Малайзии и Китая. С 1 января по 15 апреля более 600 тыс. российских туристов посетили Таиланд, и мы надеемся, что количество россиян будет расти и дальше», — сказала она на конференции для турагентств, организованной туроператором Coral Travel.

Руководитель службы маркетинга ТАТ Константин Кинель добавил, что еще несколько дней назад Россия занимала второе место по въезду после Малайзии, которая граничит с Таиландом. Он подчеркнул, что китайские туристы смогли вырваться вперед только в апреле, с окончанием высокого зимнего сезона для направления на российском рынке.

По словам Кинеля, Россия показывает очень высокие результаты по сравнению с другими странами.

«Суммарно с 1 ноября по 15 апреля число российских туристов в Таиланде превысило 800 тыс. человек. Это немало на фоне других стран, когда потоки из Германии, Великобритании и даже США измеряются 70-80-ю тысячами», — заметил представитель ТАТ.

Он подчеркнул, что такой резкий рост турпотока на направлении стал заслугой российских туроператоров.

«Нужно отметить работу туроператоров, в том числе Coral Travel, ANEX Tour, FUN&SUN, Pegas Touristik, которые не побоялись ставить чартерные программы и восстанавливать турпоток. И, конечно, это заслуга «Аэрофлота», который летал не только из Москвы, но и еще четырех городов Сибири и Дальнего Востока. Результатом этой работы стал рост потока российских туристов в Таиланд и рост доходов страны от туризма», — сообщил Кинель.

По его словам, зимой рейсы выполнялись из 15 городов РФ в четыре аэропорта Таиланда, что и позволило быстро нарастить турпоток Он добавил, что сейчас ТАТ проводит работу с авиакомпаниями с целью максимально сохранить авиаперевозку в страну на летний сезон, так как спрос остается высоким.

«Но, к сожалению, в «Аэрофлоте» считают, что Турция будет более эффективна, поэтому авиакомпания перевела все свои большие «Боинги» на это направление. В летнем сезоне авиакомпания будет выполнять по три рейса в неделю в неделю в Бангкок и на Пхукет. Плюс один рейс в неделю S7 из Иркутска в Бангкок», — рассказал представитель ТАТ.