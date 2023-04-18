Авиакомпании перевезли внутренними рейсами в январе-марте 126 млн пассажиров, что соответствует 88,6% показателя первого квартала допандемийного 2019 года и на 66,6% выше уровня того же периода 2022 года.

Число пассажиров в международном авиасообщении увеличилось более чем в 8 раз в годовом выражении и составило 2,24 млн, что соответствует 12,4% показателя первого квартала 2019 года.

Спрос на грузовые авиаперевозки в первом квартале был нестабильным, отметил регулятор. Объем перевезенных грузов во внутреннем сообщении снизился на 2% по сравнению первыми тремя месяцами прошлого года, до 925 тыс. тонн, или 81,2% показателя за тот же период 2019 года.

Международные грузовые авиаперевозки сократились на 15,2% г/г, до 570 тыс. тонн. Показатель превзошел допандемийный уровень на 5,5%.