«Российские туристы не заметят этого сбора, так как он будет включен в стоимость авиабилетов», — сказал он на конференции для турагентств, организованной туроператором Coral Travel.

Как сообщалось, размер сбора составит 300 бат (около 700 рублей). Он будет направлен на развитие туристской инфраструктуры и медицинские страховки для туристов.

Кинель добавил, что все ограничения на въезд в Таиланде отменены. Туристам не нужны сертификаты вакцинации, пцр-тесты.

«Не нужно даже заполнять миграционные карты – их заполняет на въезде иммиграционный офицер. Что касается максимального срока пребывания россиян в стране, зимой он составлял 45 дней, а с 31 марта – 30. Но это вопрос политики. Послабление планировали продлить на летний сезон, но в конце марта тайское правительство в полном составе ушло в отставку. 14 мая будут всеобщие выборы, появится новое правительство, и оно рассмотрит продление 45-дневного срока пребывания иностранных туристов», — рассказал Кинель

Как сообщалось, срок максимального пребывания в Таиланде для прибывших без виз был увеличен с 30 до 45 дней с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. В ТАТ предполагали, что он будет продлен до конца 2023 года, но из-за ухода правительства в отставку этого не произошло.