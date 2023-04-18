"В этом году мы сделали утренние часы для посещений. Они адресованы местным жителям. До 10 утра можно зайти в Александрию и парк Ораниенбаума бесплатно. 20 мая пройдет традиционный праздник фонтанов. Он будет посвящен 300-летию первого показа Петром своей резиденции иностранным послам. В июле в парках пройдет фестиваль духовых оркестров", — отметил Ковриков.

Начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия Анна Ляшко рассказала, что ГМЗ готовит выставку, посвященную Преображенскому полку. "Она будет связана с фестивалем духовых оркестров. Кроме того, в июне в Музее мирового океана Калининграда мы проведет выставку на тему морских резиденций на Балтийском море. Более 500 предметов привезем в Светлогорск. В Казани планируется показ коллекции из дворца Монплезир. Осенью пройдет выставка в Москве", — добавила она.

Ковриков также сказал, что в июле после реставрации откроется павильон "Эрмитаж" с подъемным столом. В этом сезоне на четырехлетнюю реставрацию закроется дворец Монплезир.

"Дворец сложный, неотапливаемый, реставрация может проходить только в теплый период. Кроме того, около трех лет продлится реставрация путевого дворца Петра I в Стрельне", — подчеркнул он.