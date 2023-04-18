"По информации польских изданий, правительство Польши продлило действие постановления, ограничивающего железнодорожное сообщение на границе с Беларусью до 30 апреля. Формально оно было связано с пандемией COVID-19 и вступило в силу в марте 2020 года", — сказали в комитете.

О причинах нынешнего продления ограничений железнодорожных перевозок, а также перспективах их снятия не сообщается. По инициативе польских властей закрыты все автодорожные пункты пропуска, граничащие с Гродненской областью Белоруссии. На границе с Брестской областью в настоящее время функционируют два автодорожных пункта пропуска — Кукурыки (для грузового транспорта) и Тересполь (для легкового транспорта).