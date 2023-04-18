"Мы надеемся принять закон до конца текущего года. И в марте следующего года он в этом случае вступит в силу. Он может заработать по всей стране через три года после его принятия в том случае, если его применение на территории Дальнего Востока и Арктики даст положительный результат", — сказал он.

Трутнев подчеркнул, что закон призван разделить промышленную и индивидуальную добычу золота. В связи с этим в нем прописано обязательство добывать драгметалл только при помощи малых технических средств — таких как кирка и тачка.

"Есть ограничение по использованию большой техники. Мы не хотим сливать в одно промышленное (и индивидуальное — ИФ) использование, когда стоят драги, участвуют большие коллективы, там другая отчетность. Мы говорим о вольном поиске, когда человек знает ручеек, где он может заработать при использовании малых технических средств. Пожалуй, это все ограничения", — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что деятельность по самостоятельной добыче золота может быть привлекательной с туристической точки зрения.

Как сообщалось, законопроект о "вольном приносе" обсуждается много лет и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой — возможные злоупотребления и криминализация отрасли. Легализация старательской деятельности позволит вывести этот бизнес из тени, повысить его доступность и привлекательность, сократить нелегальную добычу и незаконный оборот драгметаллов, создать новые рабочие места, а также повысить значимость непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, рассчитывает Минприроды.

Сейчас практически нетронутыми остаются россыпные месторождения, которые принято относить к категории непромышленных — с запасами до 20-30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически неэффективна.

В марте 2023 года правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, разрешающую добывать золото физлицам. Законопроект предполагает ввод понятия "старательская деятельность", заниматься ею смогут граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Старатель сможет осуществлять работы только на одном старательском участке, а численность привлекаемых им наемных работников не может превышать десяти человек. Добытое золото старатели смогут сдавать в уполномоченные пункты приема.

В целях апробации предлагаемого законопроектом механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления этой инициативы в силу старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориях, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны РФ. По истечении трех лет старательская деятельность будет разрешена и на территориях иных субъектов РФ.