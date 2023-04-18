Необычные предметы нашли у гражданки Китая, вылетавшей рейсом Санкт-Петербург-Чэнду.

"Нарушительница сообщила, что это молочные бивни мамонта, при этом разрешительные документы на их вывоз из России у нее отсутствовали", — сообщает пресс-служба.

По её информации, длина каждого бивня составляет 38 см, а общий вес превышает 1 кг.

Пулковская таможня назначила экспертизу, результаты которой определят стоимость палеонтологических ценностей. После этого может быть возбуждено уголовное или административное дело.