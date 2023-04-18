"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы", — говорится в сообщении.

Из-за высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций крымский главк МЧС объявил штормовое предупреждение. В ведомстве допустили вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения, подтопления территорий. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил пятницу, 21 апреля в республике нерабочим днем из-за празднования Ораза-байрама.