Поезда будут доставлять пассажиров в Москву, Тюмень и Адлер. Поскольку майские праздники разделены на два периода, пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, обратная дорога придется на 1 и 9 мая.

При наличии повышенного спроса в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны, при резком увеличении спроса могут быть назначены новые дополнительные поезда, отмечает пресс-служба.

ЮУЖД действует на территории 7 российских регионов: Челябинской, Курганской, Оренбургской, частично Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Башкирии, а также Северного Казахстана.