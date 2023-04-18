"С 18 апреля 2023 года рестораны унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" начинают работать под брендом Mak.by", — говорится в сообщении.

Там заверили, что сохранили стандарты сети и рецептуру блюд. "Профессиональная команда работников и менеджеров осталась неизменной и продолжит работать в соответствии с действующими ценностями компании и принципами социально ответственного ведения бизнеса", — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года компания-владелец франшизы McDonald's в Белоруссии сообщила, что рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" сменят бренд "в течение нескольких недель" и продолжат работу под брендом "Вкусно — и точка". Позже была названа дата таких изменений — 22 ноября. Вывески с ресторанов сети были сняты, однако с указанной даты ребрендинга не произошло.

В Белоруссии было открыто 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 млн гостей.