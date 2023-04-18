На внутренних рейсах обслужено 3,3 млн пассажиров, на международных — 604 тыс.

Самыми востребованными внутренними направлениями в январе-марте стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Архангельск, Уфа и Самара.

Среди международных направлений популярными были Стамбул, Анталья, Дубай, Ереван, Душанбе, Минск, Ташкент, Самарканд, Баку и Ош.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году.