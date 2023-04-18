"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию маяков Малый и Хейнялуото, расположенных на Ладожском озере" — говорится в сообщении.

Главный эксперт проекта Валерий Овчинников сообщил, что планируется восстановление фасадов и внутренней поверхности стен, восстановление кирпичной кладки, замена окон и дверных проемов и т.д.

Реконструкцию реализуют в рамках программы "Развитие транспортной системы России".

Маяки Малый и Хейнялуото были построены в XIX веке и сейчас являются одной из достопримечательностей Республики Карелия.