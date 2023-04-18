"Открыта подача заявок на участие в фестивале раннесредневековой культуры "Исаборг", который состоится летом 2023 года. Срок подачи заявок — до 10 июня. Крупные команды, а также ремесленников и торговцев просят до 1 мая обозначить свое намерение приехать на фестиваль", — отмечается в сообщении.

Гости фестиваля смогут познакомиться с воинскими традициями Древней Руси, вооружением и экипировкой воинов. На площадках можно принять участие в мастер-классах и попробовать свои силы в стрельбе из лука.

Как отметили в музее, в этом летнем сезоне запланированы все традиционные фестивали: "Исаборг", "Железный град", "Словенское поле" — фестиваль исторической поэзии, и фестиваль бардовской песни.

XIV фестиваль раннесредневековой культуры "Исаборг" прошел в Изборске с 27 по 29 мая 2022 года.

В 2020 и 2021 годах "Исаборг" не проводили из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.