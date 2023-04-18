"Сегодня мы приступили к бетонированию первого слоя взлетно-посадочной полосы, построить ее мы планируем к концу года, это позволит перевести движение самолетов со старой полосы на новую, и затем приступим ко второму этапу. Новая полоса будет принимать любые типы самолетов", — приводятся в сообщении слова главы АО "Гидроэлектромонтаж" (подрядчик) Валерия Васильева.

Основание ВПП специалисты готовили два года, переработав более 1 млн кубометров грунта. Новая полоса будет длиной 3 км.

К середине мая подрядная организация планирует увеличить производственные мощности до 800 рабочих. Сейчас на объекте задействовано 250 специалистов.

В состав проекта входит не только строительство полосы, но строительство дополнительной аэродромной инфраструктуры. Возводятся новые рулежные дорожки, будет построен новый и расширен действующий перрон, проведено обустройство современного светосигнального, радиотехнического и метеорологического оборудования, установлена периметральная охрана. Весь проект рассчитан до конца 2024 года.

"Сегодня мы критически ограничены по возможностям аэропорта из-за взлетной полосы, но несмотря на то, что аэропорт работает не в полную мощь, пассажиропоток второй год бьет все рекорды — это говорит о востребованности области в услугах авиации", — отметил зампред облправительства Павел Матюхин.

Разработанный график строительства позволяет вести работы без приостановки обслуживания самолетов. Ранее дорожной картой был предусмотрен перевод приема и обслуживания самолетов на период ведения активных работ в аэропорт Хабаровска.

Как сообщалось, действующая ВПП аэропорта Благовещенска была построена в 1962 году для нужд Минобороны, ее длина составляет 2,8 км, что создает ограничения для посадки некоторых типов воздушных судов. Государственным заказчиком проекта строительства новой ВПП является федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком — "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

Параллельно со строительством новой ВПП будет идти возведение аэропортового комплекса. Активные работы начнутся летом. Международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья. Объем инвестиций превышает 7 млрд рублей.

"Международный аэропорт Благовещенск" (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем.