Так, ранее Прокудин владел по 50% ООО "Каскад Восток", ООО "Каскад Запад", ООО "Каскад Север", ООО "Каскад-Финанс". Вторая половина долей во всех этих юрлицах принадлежала его супруге Татьяне. Кроме того, Прокудина владела 100% ООО "Каскад Курорт". Все эти компании специализируются на перевозке пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками. Как сообщалось, в настоящее время в Шерегеше имеется 19 подъемников, большая часть которых находится в собственности ГК "Каскад".

Кроме того, Прокудину принадлежало 100% ООО "Каскад Строй" (специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий) и 100% ООО "Производственно-инвестиционная компания "Каскад" (основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги и дилерство). Прокудин с супругой также владели рядом компаний, специализирующихся на гостиничной деятельности.

Единоличным собственником этих и других юрлиц, входящих в ГК "Каскад", теперь стала Валентина Мелешкова, которой кроме этих активов в настоящее время больше ничего не принадлежит, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения происходили в конце марта — первой половине апреля.

По данным ЕГРЮЛ, Прокудин пока по-прежнему является директором ряда структур ГК. В частности, он продолжает возглавлять "Каскад-Финанс", "Каскад Строй", "Каскад Курорт".

Комментарием группы "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в феврале 2022 года группа компаний "Каскад" подписала с Radisson Hotel Group соглашение о намерении строительства и запуска 5-звездочного отеля Radisson Olympia.

В начале 2022 года представитель "Каскада" сообщал "Интерфаксу", что компания готова построить в секторе "Б" курорта Шерегеш еще не менее 4 скоростных подъемников, аналогичных введенной в 2021 году канатной дороге "Восток" мощностью 2,4 тыс. человек в час, протяженностью 2,2 км. Канатная дорога работает при минус 30 градусах по Цельсию и ветровой нагрузке 20 м/с (аналогичные объекты в мире, по данным "Каскада", действуют только при 15 м/с).

Как сообщалось, в 2019 году власти Кузбасса договорились с Прокудиным, что он в 2020-2025 годах вложит 2,5 млрд рублей в развитие горнолыжного курорта "Шерегеш". В свою очередь, правительство Кузбасса обязалось направить 5 млрд рублей на объекты инфраструктуры в "Шерегеше".

Кроме того, Прокудин тогда заявил о намерении "зарегистрироваться по месту жительства в Таштагольском районе Кемеровской области (где находится "Шерегеш" — ИФ) для уплаты налогов на доход физического лица в 2020-2021 годах и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории данного муниципального образования с уплатой всех установленных налогов и сборов". Предполагалось, что в 2020-2021 годах он перечислит в консолидированный бюджет региона 2,5 млрд рублей налоговых отчислений.

В состав "Каскада" также входят отель, два кафе, ряд инфраструктурных объектов.

Прокудин до весны 2019 года владел контрольным пакетом акций ПАО "Кузбасская топливная компания"