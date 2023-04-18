В частности, начиная с 1 июня до 20 рейсов в день будут выполняться из Москвы, до двух рейсов в день — из Санкт-Петербурга. Также запланированы ежедневные полеты из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

До четырех рейсов в неделю запланировано по маршруту Тюмень-Сочи, до трех рейсов в неделю — из Новосибирска.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" также увеличивает частоту полетов из Санкт-Петербурга: в Сочи — до пяти рейсов в день, в Красноярск — до двух рейсов в день.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы.