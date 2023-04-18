Объектами охраны признаны все девять башен кремля (башня Одоевских ворот, Спасская башня, башня Пятницких ворот, Наугольная башня, башня Водяных ворот, башня На погребу, Ивановская башня, башня Ивановских ворот, Никитская башня), в том числе их фасады, купола, арочные и стрельчатые проемы, проезды, лестницы, своды, бойницы и другое.
Как пояснили "Интерфаксу" в региональной инспекции по госохране объектов культурного наследия, точное описание предметов охраны необходимо при проведении реставрационных работ.
В настоящее время Тульский кремль является объектом культурного наследия федерального значения.
Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина — 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1 тыс. 66,5 м, общая площадь кремля — 6 га.
В 2020 году отмечался 500-летний юбилей кремля, в рамках подготовки к нему были проведены крупные реставрационные работы.